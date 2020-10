SRH vs KKR: టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న వార్నర్‌

అబుదాబి: వరుస పరాజయాలతో ఒత్తిడిలో ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మరో మ్యాచ్‌కు సిద్ధమైంది. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు 8 మ్యాచ్‌లాడి మూడు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్‌ ఆదివారం కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ను ఢీకొంటున్నది. టాస్‌ గెలిచిన హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు.

ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ స్థానంలో బసిల్‌ థంపీ, షాబాజ్‌ నదీం స్థానంలో అబ్దుల్‌ సమద్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు వార్నర్‌ తెలిపాడు. కోల్‌కతా జట్టులోనూ రెండు మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రసిధ్‌ కృష్ణ, క్రిస్‌ గ్రీన్‌ స్థానంలో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, లాకీ ఫెర్గుసన్‌లను తీసుకున్నట్లు కోల్‌కతా సారథి ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ వెల్లడించాడు.

బౌలర్లు ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నా.. బ్యాటింగ్‌ వైఫల్యాల కారణంగా వెనుకబడిపోతున్న వార్నర్‌ సేన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టాలని చూస్తున్నది. మరోవైపు కెప్టెన్‌ మారినా.. రాత మారని కోల్‌కతా కీలక విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో ముందుకు దూసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నది.



#SRH have won the toss and they will bowl first against #KKR.#SRHvKKR #Dream11IPL pic.twitter.com/zvGyv7oFXs