ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌: ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న డేవిడ్‌ వార్నర్‌

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13 సీజన్‌ ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. గాయం కారణంగా వికెట్‌ కీపర్‌- బ్యాట్స్‌మన్‌ వృద్ధిమాన్‌ సాహా మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో శ్రీవాత్స్‌ గోస్వామీ వికెట్‌ కీపింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నాడు.

గాయం కారణంగా పేసర్‌ క్రిస్‌ మోరీస్‌ మ్యాచ్‌ దూరమైనట్లు బెంగళూరు సారథి విరాట్‌ కోహ్లీ చెప్పాడు. గాయంతో గత మ్యాచ్‌కు దూరమైన నవదీప్‌సైనీ మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చాడు. బెంగళూరు తుది జట్టులో మొత్తం నాలుగు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. షాబాజ్‌ అహ్మద్‌, జోష్‌ ఫిలిప్‌, ఇసురు ఉడానా స్థానంలో అరోన్‌ ఫించ్‌, ఆడమ్‌ జంపా, మొయిన్‌ అలీని తీసుకున్నట్లు కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు.

ఫామ్‌ పరంగా చూస్తే సన్‌రైజర్స్‌దే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది. లీగ్‌ దశలో తప్పక గెలువాల్సిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లో.. వరుసగా పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌-3 జట్లు ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబైను ఓడించిన హైదరాబాద్‌ ఆటగాళ్లు హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో ఫుల్‌జోష్‌లో ఉన్నా రు. వరుసగా నాలుగు ఓటములతో నాలుగో స్థానానికి పడిపోయిన కోహ్లీసేన గట్టిగా పుంజుకోవాలని భావిస్తోంది.

