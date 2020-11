రోహిత్‌ శర్మకు చోటు ..బుమ్రాకు విశ్రాంతి

షార్జా: ఐపీఎల్‌-13లో మరో ఆసక్తికర సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. గత రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లపై అద్భుత విజయాలతో ఫుల్‌జోష్‌లో ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌...టేబుల్‌ టాపర్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌తో అత్యంత కీలక పోరుకు సిద్ధమైంది. ఈ మ్యాచ్‌ గెలిస్తేనే సన్‌రైజర్స్ ప్లేఆఫ్‌ చేరుతుంది.

టాస్‌ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. అభిషేక్‌ శర్మ స్థానంలో ప్రియం గార్గ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు వార్నర్‌ వెల్లడించాడు. తొడకండరాల గాయంతో గత కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరమైన ముంబై కెప్టెన్‌ రోహిత్ మళ్లీ జట్టు పగ్గాలు చేపట్టాడు. ముంబై పేసర్లు బుమ్రా, ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌కు విశ్రాంతినిచ్చినట్లు రోహిత్‌ తెలిపాడు.

#SRH have won the toss and they will bowl first against #MumbaiIndians.#Dream11IPL pic.twitter.com/VfUHg35BVJ