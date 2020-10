SRH vs KXIP: హైదరాబాద్‌ ఫస్ట్‌ బ్యాటింగ్‌

దుబాయ్: ఐపీఎల్‌-2020లో మరో ఆసక్తికర పోరు ఆరంభమైంది. కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. గత మ్యాచ్‌లో తేలిపోయిన బౌలర్‌ సిద్ధార్థ్‌ కౌల్‌ స్థానంలో ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ మళ్లీ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు పంజాబ్‌ తుది జట్టులో మూడు మార్పులు చేసినట్లు ఆ జట్టు సారథి కేఎల్‌ రాహుల్‌ చెప్పాడు. జోర్డాన్‌, హర్‌ప్రీత్‌ బ్రార్‌, సర్ఫరాజ్‌ స్థానంలో సిమ్రాన్‌ సింగ్‌, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, ముజీబ్‌ రెహమాన్‌ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.

పంజాబ్‌పై డేవిడ్‌ వార్నర్‌కు మంచి రికార్డే ఉంది. 2014 నుంచి పంజాబ్‌పై వార్నర్‌ వరుసగా ఎనిమిది అర్ధశతకాలు నమోదు చేయడం విశేషం. ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఫామ్‌లోకి వచ్చిన వార్నర్‌ కీలక మ్యాచ్‌లోనూ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ అదే జరిగితే పంజాబ్ బౌలర్లకు చుక్కలు కనిపించక మానవు. సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు రెండు జట్లూ చెరో ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడగా హైదరాబాద్‌ రెండింటిలో గెలువగా..పంజాబ్‌ కేవలం బోణీ మాత్రమే చేసింది.

