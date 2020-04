స‌న్‌రైజర్స్ హైద‌రాబాద్ 10 కోట్ల విరాళం

హైద‌రాబాద్: క‌రోనా వైర‌స్‌పై పోరాడేందుకు క్రీడాకారుల‌తో ఆయా సంఘాలు ముందుకొస్తూనే ఉన్నాయి. సామాజిక బాధ్య‌త‌గా త‌మ వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(ఎస్ఆర్‌హెచ్‌) కొవిడ్-19 రిలీఫ్ ఫండ్‌కు రూ.10 కోట్లు విరాళ‌మిస్తున్న‌ట్లు గురువారం ట్విట్ట‌ర్‌లో ప్ర‌క‌టించింది. క్లిష్ట స‌మ‌యాల్లో పేద ప్ర‌జ‌ల‌ను ఆదుకునేందుకు ముందుకొచ్చిన ఎస్ఆర్‌హెచ్‌..మిగ‌తా జ‌ట్ల‌కు ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తున్న‌ది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ సహాయాన్ని జ‌ట్టు కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్న‌ర్ అభినందించాడు. ‘ ఇది చాలా బాగుంది, వెల్‌డన్ స‌న్ టీవీ గ్రూప్ @ స‌న్‌రైజర్స్’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

How good is this well done Sun TV Group @SunRisers https://t.co/bToZNyQNdx