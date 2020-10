దుబాయ్:‌ ప్లేఆఫ్‌ రేసులో నిలవాలంటే గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మెరిసింది. మంగళవారం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌ షోతో సత్తా చాటుకుంది. కొండంత లక్ష్య ఛేదనలో యువ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌(3/7), సందీప్‌ శర్మ(2/27) ధాటికి ఢిల్లీ 131 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో సన్‌రైజర్స్‌ 88 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. వరుసగా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ ఢిల్లీకి ఓటమిపాలైంది.

రషీద్‌ ఈ సీజన్‌లోనే అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ గణాంకాలు (4-0-7-3) నమోదు చేశాడు. రిషబ్‌ పంత్‌(36: 35 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, సిక్సర్‌) టాప్‌ స్కోరర్‌. ఆరంభంలో రహానె(26) ఫర్వాలేదనిపించగా మిగతా బ్యాట్స్‌మెన్‌ దారుణంగా విఫలమయ్యారు. హైదరాబాద్‌ బౌలర్ల దెబ్బకు బ్యాట్స్‌మెన్‌ వరుసగా పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు ఖాయం చేసుకోవాలని భావించిన ఢిల్లీకి నిరాశే ఎదురైంది.

అంతకుముందు ఓపెనర్లు డేవిడ్‌ వార్నర్‌(66: 34 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), వృద్ధిమాన్‌ సాహా(87: 45 బంతుల్లో 12ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో అలరించారు. ఓపెనర్లు వీరవిహారం చేయడంతో సన్‌రైజర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 219 పరుగులు చేసింది. ఆఖర్లో మనీశ్‌ పాండే(44నాటౌట్:‌ 31 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, సిక్స్‌) మెరుపులు మెరిపించడంతో హైదరాబాద్‌ పటిష్ఠ స్కోరు సాధించింది.

A well deserved victory for @SunRisers as they win by 88 runs.#Dream11IPL pic.twitter.com/PqlaF6IolV