నేపియర్‌: సూర్య కిర‌ణాలు నేరుగా బ్యాట్స్‌మెన్ క‌ళ్ల‌లో ప‌డ‌డం వ‌ల్ల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. న్యూజిలాండ్‌, పాకిస్థాన్‌ మధ్య మూడో టీ20లో ఈ దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. కివీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 12వ ఓవర్లో హారీస్‌ రౌఫ్‌ వేసిన నాలుగో బంతిని గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ సింగిల్‌ తీశాడు. కిరణాలు నేరుగా బ్యాట్స్‌మెన్ కళ్లలో పడటం వల్ల బౌలర్‌ వేసిన బంతులను ఎదుర్కోలేకపోయాడు. ఆ వెంటనే ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు చర్చించుకొని కొద్దిసేపు ఆటను ఆపేశారు. ఆ తర్వాత యథావిధిగా ఆటను కొనసాగించారు.

సూర్యుడి వల్ల ఆటను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం నేపియర్(మెక్‌లీన్‌ పార్క్‌)‌ మైదానంలో రెండోసారి. 2019 జనవరిలో భారత్, కివీస్‌ మధ్య వన్డే మ్యాచ్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్ కళ్లలోకి సూర్య కిరణాలు పడుతున్నాయని మ్యాచ్‌ను కాసేపు ఆపారు. బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా తన కళ్లలో వెలుగు పడుతోందని శిఖర్ ధావన్ ఫిర్యాదు చేయడంతో మ్యాచ్‌ను కాసేపు నిలిపివేశారు.

