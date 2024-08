August 6, 2024 / 07:44 PM IST

IND vs SL : పొట్టి ప్రపంచ క‌ప్ విజేత భార‌త జ‌ట్టు(Team India)కు శ్రీ‌లంక గ‌డ్డ‌పై క‌ఠిన స‌వాల్ ఎదుర‌వుతోంది. టీ20 సిరీస్‌ను 3-0తో గెలుపొందిన టీమిండియా వ‌న్డే సిరీస్‌(ODI Series)లో లంక‌ స్పిన్న‌ర్ల ధాటికి తేలిపోతోంది. గెల‌వాల్సిన తొలి వ‌న్డేను టైగా ముగించిన భార‌త్.. రెండో మ్యాచ్‌లో 32 ప‌రుగుల తేడాతో భారీ ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ రెండు మ్యాచుల్లో అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో గ‌ట్టి పునాది వేసినా అనూహ్యంగా రెండింటా ఓడ‌డం హెడ్‌కోచ్ గౌతం గంభీర్‌తో పాటు కోట్లాదిమంది అభిమానుల‌ను క‌ల‌వ‌ర‌పెడుతోంది.

ప‌క్కా స్పిన్ పిచ్‌ల‌ను రెడీ చేసిన లంక మూడో వ‌న్డేలో విజ‌యంపై క‌న్నేయ‌గా.. సిరీస్ స‌మం చేయ‌డంపై రోహిత్ సేన దృష్టి పెట్ట‌నుంది. ఒక‌వేళ మూడో వ‌న్డేలోనూ గెలిస్తే లంక 27 ఏండ్ల త‌ర్వాత భార‌త్‌పై ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంటుంది.

Sri Lanka win the 2nd ODI by 32 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 3rd and Final #SLvIND ODI.

