మాంచెస్టర్‌: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇంగ్లాండ్‌ సీనియర్‌ పేసర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. టెస్టు క్రికెట్‌లో 500 వికెట్లు పడగొట్టిన ఏడో ఆటగాడిగా బ్రాడ్‌ రికార్డులకెక్కాడు. సుధీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 500 వికెట్ల మైలురాయిని అధిరోహించిన నాలుగో ఫాస్ట్‌బౌలర్‌గా నిలిచి దిగ్గజాల సరసన చేరాడు. మాంచెస్టర్‌లో వెస్టిండీస్‌తో మూడో టెస్టులో బ్రాడ్‌ ఈ ఫీట్‌ చేరుకున్నాడు. 140 టెస్టుల్లోనే బ్రాడ్‌ అద్భుత రికార్డును అందుకోవడం విశేషం.



రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో విండీస్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ క్రెయిగ్‌ బ్రాత్‌వైట్‌ను ఔట్‌ చేయడం ద్వారా 500వ వికెట్‌ను తనఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రికార్డు స్థాయిలో 500 వికెట్లు పడగొట్టడంపై సహచర క్రికెటర్లు, మాజీలు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత విజయవంతమైన పేస్‌ బౌలర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. 34 ఏండ్ల వయస్సులోనూ గంటకు సుమారు 90 మైళ్ల వేగంతో బంతులు విసురుతూ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను వణికిస్తున్నాడు.

