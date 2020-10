RR vs SRH: ఓడితే ప్లే ఆఫ్ రేసు నుంచి ఔట్

దుబాయ్: ఐపీఎల్‌-13లో వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కఠిన సవాల్‌కు సిద్ధమైంది. దుబాయ్‌ వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ తలపడనుంది. ప్లేఆఫ్ రేసులో నిలవాలంటే కచ్చితంగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో డేవిడ్‌ వార్నర్‌సేన అసమాన్య ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఇప్పటి వరకు రాజస్థాన్‌ ఆడిన 10 మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగు విజయాలతో ఆరో స్థానంలో ఉండగా..సన్‌రైజర్స్‌ 9 మ్యాచ్‌ల్లో 3 విజయాలతో ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ గెలిస్తే పాజిటివ్‌ నెట్‌రన్‌రేట్‌ కారణంగా టాప్-4కు చేరుకుంటుంది. హైదరాబాద్‌ ప్లేఆఫ్‌ బెర్త్ దక్కించుకోవాలంటే చివరి 5 మ్యాచ్‌ల్లో కనీసం నాలుగింట్లో గెలుపొందాలి.

రాజస్థాన్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ జోస్‌ బట్లర్‌, స్టీవ్‌ స్మిత్‌ ఫామ్‌లో ఉన్నారు. రాహుల్‌ తెవాటియా బ్యాట్‌, బంతితో కీలక సమయాల్లో విజృంభిస్తుండగా ఆర్చర్‌, కార్తీక్‌ త్యాగీ బంతితో ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్‌మెన్‌ను కట్టడి చేస్తున్నారు. సన్‌రైజర్స్‌ జట్టులో ఆశలన్నీ టాపార్డర్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌పైనే ఉన్నాయి. మిడిలార్డర్‌ వైఫల్యంతో గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లను చేజేతులా కోల్పోతున్నది. బౌలర్లు స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. ప్లేఆఫ్‌ రేసులో నిలవాలంటే ఇరుజట్లకు ప్రతీ మ్యాచ్‌ కీలకం కావడంతో పోరు రసవత్తరంగా సాగనుంది.

