పోలీసులకు సహకరించండి: బింద్రా

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ తీవ్రత వల్ల ప్రభుత్వం విధించిన లాక్​డౌన్​ను పాటించాలని ఢిల్లీ పోలీసులు క్రీడా ప్రముఖులతో ప్రజలకు సందేశాలను ఇప్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, పేసర్ ఇషాంత్​ శర్మ ప్రజలకు సూచనలు చేయగా.. 2008 ఒలింపిక్స్ స్వర్ణ పతక విజేత అభినవ్ బింద్రా శనివారం ప్రజలకు సందేశాన్నిచ్చాడు.



“కరోనాకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న యుద్ధంలో అందరూ భాగస్వాములు అవండి. లాక్​డౌన్ నిబంధనలు, సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి. మీ కుటుంబాలను కాపాడేందుకు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసులకు సహకరించండి. ఇంట్లో.. క్షేమంగా ఉండండి” అని బింద్రా వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.

Padma Bhushan,Khel Ratna Awardee & Olympic Gold Medalist @Abhinav_Bindra joins Delhi Police in this fight against #COVID19



Listen to what India's pride had to say about supporting the efforts of our brave personnel@PMOIndia @HMOIndia@LtGovDelhi @CPDelhi#DelhiPoliceFightsCOVID pic.twitter.com/478j275J8S