కొలంబో: కరోనా వైరస్‌ కారణంగా రెండు నెలలకు పైగా ఇంటికే పరిమితమైన శ్రీలంక క్రికెటర్లు ప్రాక్టీస్‌ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సోమవారం నుంచి 13 మంది క్రికెటర్లు కొలంబో క్రికెట్‌ క్లబ్‌లో 12 రోజుల పాటు జరిగే శిక్షణ శిబిరంలో పాల్గొంటారని శ్రీలంక క్రికెట్‌ (ఎస్‌ఎల్‌సీ) ఆదివారం ప్రకటించింది. అన్ని ఫార్మాట్లు ఆడే ప్లేయర్లు.. ముఖ్యంగా బౌలర్లు ప్రాక్టీస్‌లో పాల్గొంటారని తెలిపింది. ఆటగాళ్లు, కోచ్‌లు అందరూ ట్రైనింగ్‌ క్యాంప్‌లో ప్రభుత్వ ఆరోగ్య మార్గదర్శకాలను తప్పకుండా పాటించాలని ఆదేశించింది.



The National Men’s players will return to training on the 01st June 2020, strictly adhering to the health regulations imposed by the Government in view of the Covid – 19 pandemic. #SLC #Lka https://t.co/h1MqAjQit2