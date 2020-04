రోహిత్, వార్నర్ బెస్ట్ ఓపెనర్లు: మూడీ

కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆటలన్నీ బంద్ కావడంతో క్రీడాకారులు, మాజీలు.. అభిమానులను సోషల్ మీడియా ద్వారా పలకరిస్తూ అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు, ప్రశ్నలకు జవాబులిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ కోచ్​, ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆటగాడు టామ్ మూడీ కూడా చేరాడు. ట్విట్టర్​లో అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాడు. మీ దృష్టిలో ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ టీ20 ఓపెనర్లు ఎవరని మూడీని ఓ అభిమాని అడిగాడు. అందుకు ఇది కొంచెం కష్టమైన ప్రశ్న అంటూనే.. రోహిత్​ శర్మ, డేవిడ్ వార్నర్ పేర్లను మూడీ చెప్పాడు. అలాగే భారత్​లో అద్భుతంగా ఎదుగుతున్న యువ ఆటగాడిగా శుభమన్ గిల్​ను ఎంపిక చేసుకున్నాడు.

Tough call, but I would be more than happy with @davidwarner31 and @ImRo45