April 4, 2024 / 08:51 PM IST

Footballer Murder : ప్ర‌పంచ ఫుట్‌బాల్‌లో దారుణం జ‌రిగింది. ద‌క్షిణాఫ్రికా యువకెర‌టం ల్యూకె ఫ్లెయ‌ర్స్‌ (Luke Fleurs)ను గుర్తు తెలియ‌ని దుండ‌గులు హ‌త్య చేశారు. జొహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌లో బుధ‌వారం రాత్రి ఓ పెట్రోల్ బంక్ వ‌ద్ద వేచి ఉన్న అత‌డిపై కాల్పులు జ‌రిపారు. దాంతో, 24 ఏండ్ల ఫ్లెయ‌ర్స్ అక్క‌డిక‌క్క‌డే ప్రాణాలు విడిచాడు. మ‌ర‌ణ‌వార్త‌తో విషాద‌ఛాయ‌లు అలుముకున్నాయి.

పోలీసులు చెప్పిన వివ‌రాల ప్ర‌కారం.. అనుమానితులు ఫ్లెయ‌ర్స్ కారుపై దాడి చేశారు. ఆ త‌ర్వాత అత‌డిని బ‌య‌ట‌కు లాగి క‌డుపు పైభాగ‌లో తుపాకీతో కాల్చారు. అనంత‌రం అత‌డి కారులోనే అక్క‌డి నుంచి చెక్కేశారు. పోలీసులు ఫ్లెయ‌ర్స్ హ‌త్య‌ను మ‌ర్డ‌ర్, కారు హైజాకింగ్(Car Hizacking) కేసుగా న‌మోదు చేసి ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫ్లెయ‌ర్స్ మ‌ర‌ణించడంతో అత‌డు ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్న కైజెర్ చీఫ్స్ ఫుట్‌బాల్ క్ల‌బ్ తీవ్ర విచారం వ్య‌క్తం చేసింది.

🚨 24-year-old South African defender Luke Fleurs has been shot dead during a car-jacking incident in Johannesburg. 🇿🇦

Our thoughts are with his family and friends at this heartbreaking time. 🕊️💔

(Source: BBC) pic.twitter.com/QB9CV4wDYb

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 4, 2024