భారత అమ్మాయిల ఓటమి

లక్నో: సొంతగడ్డపై భారత మహిళల క్రికెట్‌ జట్టు ఓటమిని ఎదుర్కొంది. వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా సౌతాఫ్రికా మహిళలతో ఆదివారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్‌ అన్ని విభాగాల్లో తేలిపోయింది. ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టిన సఫారీలు 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు.



మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇండియ విమెన్స్‌ జట్టు 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 177 పరుగులే చేసింది. కెప్టెన్‌ మిథాలీ రాజ్‌(50) అర్ధశతకంతో రాణించగా హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌(40) ఫర్వాలేదనిపించింది. ప్రత్యర్థి బౌలర్లలో ఎస్‌ ఇస్మాయిల్‌(3/28), ఎన్‌ లాబా(2/41) టీమిండియాను ఇబ్బందిపెట్టారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా ఓపెనర్లు భారత బౌలర్లను ఆటాడుకున్నారు. ఓపెనర్లు లిజెల్లీ లీ(83 నాటౌట్‌), లారా వోల్వార్డ్ట్‌(80) తొలి వికెట్‌కు 169 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. జులన్‌ గోస్వామీ రెండు వికెట్లు పడగొట్టింది.



South Africa Women win the first @Paytm #INDWvSAW ODI by 8 wickets. #TeamIndia will look to bounce back in the 2nd ODI of the series.



Scorecard???? https://t.co/c9x1NcoVQ8 pic.twitter.com/3lMqxiS0Qf