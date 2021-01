ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకున్న స్టార్‌ పేసర్‌

కేప్‌టౌన్‌: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టుకు సౌతాఫ్రికా స్టార్‌ పేసర్‌ డేల్‌ స్టెయిన్‌(37) ఊహించని షాకిచ్చాడు. రాబోయే ఐపీఎల్‌-14వ సీజన్‌లో పాల్గొనట్లేదని శనివారం తెలియజేశాడు. క్రికెట్‌ నుంచి కొంత విరామం మాత్రమే తీసుకుంటున్నానని, ఇప్పట్లో రిటైర్‌కానని క్లారిటీ కూడా ఇచ్చాడు.



'ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌లో నేను బెంగళూరు జట్టుకు అందుబాటులో ఉండటం లేదని తెలియజేస్తున్నాను. మరో జట్టు తరఫున కూడా ఆడాలనుకోవట్లేదు. కొద్దిరోజుల ఆటకు దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నా. నన్ను అర్థం చేసుకున్న ఆర్‌సీబీకి ధన్యవాదాలు. "నేను రిటైర్ కాలేదు"' అంటూ స్టెయిన్ ట్వీట్ చేశాడు. ఐపీఎల్‌లో 95 మ్యాచ్‌లు ఆడిన స్టెయిన్‌ 97 వికెట్లు తీశాడు. ఐపీఎల్‌ పదమూడో సీజన్‌లో మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన స్టెయిన్‌ ఒక వికెట్‌ మాత్రమే పడగొట్టాడు.

Cricket tweet ????



Just a short message to let everyone know that I’ve made myself unavailable for RCB at this years IPL, I’m also not planning on playing for another team, just taking some time off during that period.



Thank you to RCB for understanding.



No I’m not retired. ????