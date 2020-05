న్యూఢిల్లీ: భారత దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్​, సౌరవ్ గంగూలీ భాగస్వామ్యాలను కీర్తిస్తూ ఐసీసీ బుధవారం ట్వీట్ చేసింది. 176 వన్డేల్లో 8,227 పరుగులు జోడించారంటూ ఇద్దరు కలిసి ఉన్న ఫొటోను పోస్ట్ చేసింది. దీనికి సచిన్ టెండూల్కర్​ స్పందించాడు.

“ఇది మన అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసింది. నలుగురు ఫీల్డర్లు మాత్రమే రింగ్ బయట ఉండాలని, రెండు కొత్త బంతుల నిబంధనలు అప్పుడు ఉంటే మరెన్ని పరుగులు జోడించేవారమని అనుకుంటున్నావు?” అని సచిన్ ట్వీట్ ద్వారా గంగూలీని అడిగాడు. దీనికి సౌరవ్ గంగూలీ స్పందించాడు. “మరో నాలుగు వేల పరుగులు జోడించేవాళ్లం. రెండు కొత్త బంతులంటే.. మ్యాచ్​ తొలి ఓవర్​తో పాటు మిగిలిన 50ఓవర్లలో కవర్​డ్రైవ్​తో బౌండరీలు బాదినంత బాగుంటుంది” అని దాదా ట్వీట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లో ఒక్కో ఎండ్ నుంచి ఒక్కో కొత్త బంతిని బౌలర్లు వినియోగిస్తున్నారు.



This brings back wonderful memories Dadi.



How many more do you think we would’ve been able to score with the restriction of 4 fielders outside the ring and 2 new balls? ????@SGanguly99 @ICC https://t.co/vPlYi5V3mo