హైద‌రాబాద్‌: బీసీసీఐ అధ్య‌క్షుడు, మాజీ టీమిండియా కెప్టెన్ సౌర‌వ్ గంగూలీ పుట్టిన రోజు ఇవాళ‌. ఈ నేప‌థ్యంలో గంగూలీకి బ‌ర్త్‌డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సౌర‌వ్ గంగూలీకి నేటితో 48 ఏళ్లు నిండాయి. ఐసీసీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో గంగూలీకి ప్ర‌త్యేక విషెస్ చెప్పింది. వ‌న్డేల్లో 10వేల ప‌రుగుల మైలురాయిను వేగంగా అందుకున్న మూడ‌వ క్రికెట‌ర్‌గా గంగూలీని గుర్తించింది. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ సాధించిన క్రికెట‌ర్‌గా కూడా గంగూలీ ఖాతాలో రికార్డు ఉన్న‌ది. గంగూలీ సార‌థ్యంలోని 2003 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో.. టీమిండియా ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచింది. విదేశాల్లో ఆడిన 28 టెస్టుల్లో .. గంగూలీ బృందం 11 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందిన‌ట్లు ఐసీసీ ట్వీట్ చేశారు. ఇండియాకు విజ‌వంత‌మైన కెప్టెన్‌గా కొన‌సాగిన గంగూలీకి బ‌ర్త్‌డే గ్రీటింగ్స్ అంటూ ఐసీసీ పేర్కొన్న‌ది.

???? Third-fastest to 10,000 ODI runs ⭐ Holds the record for the highest individual score in CWC for India ???? 2003 ICC Men's @cricketworldcup runner-up ???? Captained India to 11 wins in 28 overseas Tests Happy birthday to one of ????????'s most successful captains, Sourav Ganguly ???? pic.twitter.com/7MJe1cXcVS

