వైద్య‌సిబ్బందికి సాక‌ర్ దిగ్గ‌జాల స‌లాం

రియో డీ జ‌నీరో: ప‌్ర‌మాద‌క‌ర క‌రోనా వైరస్‌పై ప్రాణాలు కూడా లెక్క‌చేయకుండా పోరాడుతున్న వైద్య‌సిబ్బందికి సాక‌ర్ దిగ్గ‌జాలు స‌లాం చేశారు. ఈ దేశం, ఆ దేశం అన్న తేడా లేకుండా ప్ర‌పంచ స్టార్ ఆట‌గాళ్లంతా చ‌ప్ప‌ట్ల‌తో సంఘీభావం ప్ర‌క‌టించారు. కంటికి క‌నిపించ‌ని మ‌హమ్మారితో పోరాడుతున్న వైద్య సిబ్బంది సేవలు వెల‌క‌ట్ట‌లేనివి అంటూ అంత‌ర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య‌(ఫిఫా) ప్ర‌త్యేకంగా ఓ వీడియోను రూపొందించింది.

ఇందులో సాక‌ర్ ప్ర‌పంచాన్నిత‌మ ఆట‌తీరుతో ఏలిన దిగ్గజ పిలే నుంచి మొద‌లుపెడితే..అర్జెంటీనా ఆల్‌టైమ్ గ్రేట్ డిగో మార‌డోనా, బెక్‌హ‌మ్‌, రొనాల్డో, కాకా, రోడ్రిగ్స్‌, హ్యారికేన్, భార‌త్ నుంచి మాజీ కెప్టెన్ బైచుంగ్ భూటియా ఈ వీడియోలో ఉన్నారు. వీరంతా త‌మ ఇండ్ల నుంచే వైద్య‌, శానిట‌రీ సిబ్బందికి చ‌ప్ప‌ట్ల ద్వారా మ‌ద్ద‌తు ప‌లికారు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క‌రోనాను ఎదుర్కొవ‌డంలో ప్రాణాల‌ను ప‌ణంగా పెడుతున్న వైద్య, శానిట‌రీ సిబ్బంది, లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌, ఫార్మ‌సి, షాపులు, వేర్‌హౌజెస్‌, డెలివ‌రీ సర్వీసెస్‌, ప‌బ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌, సెక్యూరిటీ అంద‌రికి ఫుట్‌బాల్ ప్లేయ‌ర్లంతా సంఘీభావం తెలుపుతున్నార‌ని ఫిఫా ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో పేర్కొంది.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



