August 1, 2023 / 10:02 AM IST

డంబుల్లా: క్రికెట్ మైదానంలోకి ఒక్కొక్క‌సారి జంతువులు చొర‌బ‌డి ఆట‌ను ఆపేస్తుంటాయి. ఇలాంటి ఘ‌ట‌నే లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(Lanka Premier League)లో జ‌రిగింది. గాలే టైటాన్స్‌, డంబుల్లా ఔరా జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌ర‌గుతున్న స‌మ‌యంలో.. మైదానంలోకి ఓ పాము వచ్చింది. అయితే ఆ స‌ర్పాన్ని చూడ‌గానే.. గ్రౌండ్ అంపైర్ మ్యాచ్‌ను నిలిపేశారు. గ్రౌండ్ నుంచి దాన్ని వెళ్ల‌గొట్టిన త‌ర్వాతే మ‌ళ్లీ మ్యాచ్‌ను స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఈ ఘ‌ట‌న‌పై మాజీ క్రికెట‌ర్ దినేశ్ కార్తిక్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో కామెంట్ చేశారు. నాగిని మ‌ళ్లీ వ‌చ్చింద‌ని, కానీ ఇది బంగ్లాదేశ్‌లో జ‌రిగిందేమో అనుకుంటున్న‌ట్లు కార్తిక్ ఓ కామెంట్ చేశారు.

The naagin is back

I thought it was in Bangladesh 🤣😂🤣😂🤣#naagindance#nidahastrophy https://t.co/hwn6zcOxqy

— DK (@DineshKarthik) July 31, 2023