హోల్డర్ తెలివైన పని చేశాడు: సచిన్

ముంబై: వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ జేసన్ హోల్డర్​ను భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ మరోసారి ప్రశంసించాడు. మాంచెస్టర్ పిచ్ తేమగా ఉన్నట్టు గమనించిన అతడు.. త్వరగా స్పిన్నర్​తో బౌలింగ్ చేయించడం తెలివైన చర్య అంటూ ప్రశంసించాడు. ఇంగ్లండ్​ - వెస్టిండీస్ మధ్య రెండో టెస్టు గురువారం ప్రారంభమైంది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ ఆలస్యంగా మొదలైంది. టాస్ గెలిచిన విండీస్ సారథి హోల్డర్​ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బంతి పాతపడకుండానే 14వ ఓవర్లోనే స్పిన్నర్​ రోస్టన్ చేజ్​కు బంతిని ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ పనిని ప్రశంసిస్తూ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ గురువారం ట్వీట్ చేశాడు.

“తొలి సెషన్​లో పేసర్లు వేసిన కొన్ని బంతులు కీపర్​ను కూడా నేరుగా చేరుకోలేదు. ఇది పిచ్​లో ఎక్కువ తేమ ఉన్నట్టు సూచించింది. ఆ సమయంలో స్పిన్నర్​ను బౌలింగ్​కు దించి హోల్డర్ సరైన అడుగు వేశాడు. పిచ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కొన్ని బంతులు టర్న్ అవుతాయి.. మరిన్ని నేరుగా వెళతాయి” అని సచిన్ పేర్కొన్నాడు. కాగా కరోనా వైరస్​ కారణంగా దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు నిలిచిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఈ సిరీస్ పునఃప్రారంభమైంది. తొలి టెస్టులో వెస్టిండీస్ సమిష్టి కృషితో గెలువగా.. అదే ఊపులో రెండో పోరులోనూ సత్తాచాటి మూడు టెస్టుల సిరీస్​ను కైవసం చేసుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది.



In the 1st session I noticed a few balls didn’t even carry to the keeper off fast bowlers indicating a lot of dampness in the pitch.

Smart move by @Jaseholder98 to bring on a spinner on such a track where the odd ball may grip and the other may go straight. #ENGvWI