September 10, 2023 / 04:12 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్ సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌లో భార‌త ఓపెన‌ర్లు దంచికొడుతున్నారు. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(50 : 42 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) అర్ధ శ‌త‌కం సాధించాడు. షాదాబ్ ఖాన్ వేసిన 15వ ఓవ‌ర్లో సిక్స‌ర్ బాది ఫిఫ్టీకి చేరువ‌య్యాడు. అంత‌కుముందు షాదాబ్ వేసిన 13వ ఓవ‌ర్లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్(50 నాటౌట్ : 37 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు. సింగిల్ తీసి అత‌ను ఫిఫ్టీకి చేరువ‌య్యాడు. 15 ఓవ‌ర్ల‌కు టీమిండియా వికెట్ కోల్పోకుండా 115 ప‌రుగులు చేసింది.

