పాక్‌ ఆటగాళ్లు స్కూల్‌ లెవల్‌ క్రికెట్‌ ఆడుతున్నారని అక్తర్‌ ఫైర్‌

ఇస్లామాబాద్‌:పాకిస్థాన్‌ ఫాస్ట్‌బౌలింగ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ షోయబ్‌ అక్తర్‌ పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(పీసీబీ) తీరుపై మండిపడ్డారు. క్రైస్ట్‌చర్చ్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతోన్న రెండో టెస్టులోనూ పాక్‌ ఆటగాళ్ల పేలవ ప్రదర్శన చేయడంతో అక్తర్‌ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. పీసీబీ యావరేజ్‌ ఆటగాళ్లను ఎంపికచేసిందని, దీంతో వారంతా పాఠశాల స్థాయి క్రికెట్‌ ఆడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ట్విటర్లో ఓ వీడియో క్లిప్‌ను పోస్ట్‌ చేశారు.

'పీసీబీ విధానాలు.. యావరేజ్‌ ఆటగాళ్లను జట్టులోకి తీసుకువస్తుంటారు. యావరేజ్‌ ఆటగాళ్లతోనే మ్యాచ్‌లు ఆడిస్తుంటారు. యావరేజ్‌ జట్లను ఎంపిక చేస్తుండటంతో వాళ్లు కూడా యావరేజ్‌ ప్రదర్శనే చేస్తుంటారు. ఫలితం కూడా యావరేజ్‌గానే ఉంటుందని' అక్తర్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

'పాక్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడినప్పుడల్లా పూర్తిగా తేలిపోతారు. వాళ్లు(పాక్‌ ఆటగాళ్లు‌) పాఠశాల స్థాయి క్రికెట్ ఆడుతున్నారు టీమ్‌మేనేజ్‌మెంట్‌ పాఠశాల స్థాయి క్రికెటర్లుగా మార్చిందని' షోయబ్‌ ఆరోపించాడు.

న్యూజిలాండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 659/6 డిక్లేర్డ్‌

పాకిస్థాన్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 297

పాకిస్థాన్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌: 8/1 (11)

