ముంబై: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)-13వ సీజన్‌ కోసం రంగం సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్‌ 19న మొదలయ్యే లీగ్‌ కోసం ఏర్పాట్లన్నీ దాదాపు పూర్తి కావచ్చాయి. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్లు ఆదివారం బయల్దేరి వెళ్లే అవకాశముంది. ఈ నేపథ్యంలోనే శనివారం సాయంత్రం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆటగాళ్లు, సహాయ సిబ్బందికి ముంబైలోని ఓ హోటల్‌లో కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

అందరూ సురక్షితంగా ఉండటంతో త్వరలోనే జట్టు యూఏఈకి బయలుదేరుతుందని ఢిల్లీ ఫ్రాంఛైజీ ట్విటర్లో పేర్కొంది. కరోనా టెస్టులు పూర్తయ్యాయి. అన్ని జాగ్రత్తలతో దుబాయ్‌కు వెళ్లేందుకు సమయం ఆసన్నమైందని ట్వీ్‌ట్‌ చేసింది.

భారత క్రికెటర్లు శిఖర్‌ ధావన్‌, శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌, పృథ్వీ షా తదితరులు కరోనా టెస్టులు చేయించుకుంటుండగా తీసిన ఫొటోలను ఫ్రాంఛైజీ షేర్‌ చేసింది. ఎస్‌వోపీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతి జట్టు యూఏఈకి బయలుదేరేముందు, అక్కడికి చేరుకున్న ఆరు రోజుల్లో మూడు సార్లు(1,3, 6వ రోజు) పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

The new normal ????????



???? | All our players and staff were tested for COVID-19 at the Mumbai hotel. With everyone safe, the squad will travel to the UAE soon ✈️#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/lAu5YlRs5g