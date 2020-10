DC vs RR: తొలి ఓవర్ తొలి బంతికే షా ఔట్‌

దుబాయ్‌: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆరంభంలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌ తొలి బంతికే ఓపెనర్‌ పృథ్వీ షా(0) వెనుదిరిగాడు. జోఫ్రా ఆర్చర్‌ వేసిన మొదటి ఓవర్‌లోనే షా బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. మళ్లీ ఆర్చర్‌ వేసిన మూడో ఓవర్‌లోనే రహానె(2) పెవిలియన్‌ చేరాడు. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌..మరో ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌కు సహకారం అందిస్తున్నాడు. కార్తీక్‌ త్యాగీ వేసిన ఐదో ఓవర్లో ధావన్‌ రెండు ఫోర్లు కొట్టి 14 రన్స్‌ రాబట్టాడు.

పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి ఢిల్లీ 47/2తో నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ జోడీ దూకుడుగా ఆడుతోంది. 8 ఓవర్లకు ఢిల్లీ రెండు వికెట్లకు 61 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం శిఖర్‌ ధావన్‌(38), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(16) క్రీజులో ఉన్నారు.

