శిఖర్‌ ధావన్‌ అర్ధసెంచరీ

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13 క్వాలిఫయర్‌-2 మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌ అర్ధశతకం సాధించాడు. 2020 సీజన్‌లో ధావన్‌కిది ఆరో హాఫ్‌సెంచరీ కావడం విశేషం. ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభం నుంచి సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ బౌలర్లపై విరుచుకుపడిన ధావన్‌ 26 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.

ప్రస్తుతం ధావన్‌ చెలరేగుతుండగా కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ సహకారం అందిస్తున్నాడు. ధావన్‌(62), అయ్యర్‌(16) క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకుముందు రషీద్‌ ఖాన్‌ వేసిన 9వ ఓవర్లో స్టాయినీస్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 13 ఓవర్లకు ఢిల్లీ వికెట్‌ నష్టానికి 120 పరుగులు చేసింది.

.@SDhawan25 with his 6th IPL half-century in #Dream11IPL 2020.



Will he make it big today?#Qualifier2 pic.twitter.com/OJsoS8Nl8i