భారత జట్టులో చేరిన శిఖర్‌ ధావన్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌

అహ్మదాబాద్‌: ఇంగ్లాండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌ అనంతరం జరిగే టీ20 సిరీస్‌ కోసం భారత క్రికెట్ జట్టు సన్నద్ధమవుతున్నది. అహ్మదాబాద్‌లోని మొతేరా మైదానంలో మార్చి 12 నుంచి ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆరంభంకానుంది. టీ20 జట్టు సభ్యులందరూ క్వారంటైన్‌ను పూర్తి చేసి బయోబబుల్‌లోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపికైన భారత బ్యాట్స్‌మెన్లు శిఖర్‌ ధావన్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ జట్టులో చేరారు. టీమ్‌ఇండియాలోకి రావడం గొప్పగా అనిపిస్తోందని ధావన్‌ ట్విటర్లో వ్యాఖ్యానిస్తూ..అయ్యర్‌తో దిగిన ఫొటోను షేర్‌ చేశాడు. దేశవాళీ వన్డే టోర్నీ విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ వీరవిహారం చేశారు.

Playing it cool with Mr Iyer ???? Great to be back with Team India ???????? @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/DKYgo2gf0k