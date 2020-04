ఇష్ట‌మైన వారితో గ‌డుపుతున్నా: ష‌మీ

న్యూఢిల్లీ: క‌రోనా కార‌ణంగా ఏర్ప‌డ్డ లాక్‌డౌన్‌ను ఒక్కొక్క‌రు ఒక్కో ర‌కంగా స‌ద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. కొంద‌రు క్రీడాకారులు త‌మ ఫిట్‌నెస్ మెరుగుప‌ర్చుకోవ‌డంపై ద్రుష్టి పెడితే..మ‌రికొంద‌రు కుటుంబ సభ్యుల‌తో స‌ర‌దాగా గ‌డుపుతున్నారు. ఎప్పుడూ తీరిక లేకుండా వ‌రుస‌ సిరీస్‌ల‌తో బిజీగా ఉండే టీమ్ఇండియా స్పీడ్‌స్ట‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ ష‌మీ..ఈ లాక్‌డౌన్‌లో ఇష్ట‌మైన వారితో గ‌డుపుతున్నా అంటూ పేర్కొన్నాడు.

ఈ విష‌యాన్ని ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా అభిమానుల‌తో ష‌మీ షేర్ చేసుకున్నాడు. ‘మీట్ అమైరా..నా సోద‌రుని కూతురు. ఈ స‌మ‌యాన్ని ఇష్ట‌మైన వారితో గ‌డ‌పండి. ఇంట్లో ఉండండి, భ‌ద్రంగా ఉండండి ’ అని ట్వీట్ చేశాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో ష‌మీ భార‌త్ త‌ర‌ఫున చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడాడు. లాక్‌డౌన్‌తో ప్ర‌స్తుతం క్రీడాటోర్నీల‌న్ని వాయిదా ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

Meet Aamirah - my brother's daughter ???????? Using this time to spend time with my loved ones ???? Stay Home ???? Stay Safe ???? pic.twitter.com/OhHXKU5hwC