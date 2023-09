September 24, 2023 / 04:54 PM IST

IND vs AUS : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(100 నాటౌట్) సెంచ‌రీ బాదాడు. సియాన్ అబాట్ ఓవ‌ర్లో సింగిల్ తీసి 100కు చేరువ‌య్యాడు. గిల్ 93 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌ల‌తో శ‌త‌కం సాధించాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో గిల్‌కు ఇది ఆరో శ‌త‌కం.

HUNDRED in Indore for Shubman Gill! 💯

He continues his stellar form with the bat! 😎#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2x2J7Njk2Z

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023