న్యూఢిల్లీ: ప‌్రమాద‌క‌ర క‌రోనా వైర‌స్‌ను స‌మ‌ర్థంగా ఎదుర్కొవాలంటే...స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండ‌టం మేల‌ని భార‌త క్రికెట్ దిగ్గ‌జం వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ అన్నాడు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాల మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాల‌ను పాటించాల‌ని ఈ సంద‌ర్భంగా వీరూ సూచించాడు. ట్విట్ట‌ర్ వీడియో ప‌లు విష‌యాల‌ను ఆదివారం పంచుకున్నాడు.

‘ ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల్లో మ‌నం ఇండ్ల నుంచి బ‌య‌ట‌కు రాలేక‌పోవ‌చ్చు, ఉద‌యం వాకింగ్‌, జాగింగ్‌ల‌కు వెళ్ల‌క‌పోవ‌చ్చు, షాపింగ్ మాల్స్‌కు వెళ్లే అవ‌కాశం లేక‌పోవ‌చ్చు. ఇవ‌న్నీమీకు స‌మ‌స్య‌లుగా క‌నిపించ‌వ‌చ్చు. కానీ జీవితంలో ఇవి నిజ‌మైన ప్ర‌తిబంధ‌కాలు కావు. మ‌న కోసం వైద్య‌, పోలీసు, శానిట‌రీ సిబ్బంది ప్రాణాల‌ను లెక్క‌చేయ‌కుండా పోరుడుతున్నారు. వాళ్ల ప్రాణాల‌ను ప్ర‌మాదంలోకి నెట్టుకుంటూ మ‌న‌ల్ని కాపాడుతున్నారు. మ‌రి అలాంట‌ప్పుడు మ‌నం ఇంట్లో నుంచి బ‌య‌ట‌కు వెళ్ల‌కుండా వాళ్ల‌కు స‌హ‌క‌రించాలి. అందుకే కేంద్ర‌, ఆయా రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాల సూచ‌న‌ల‌ను త‌ప్ప‌కుండా పాటించాల్సిన అవ‌స‌రముంది ’ అని వీరూ వెల్ల‌డించాడు.



Gratitude to all the Corona Warriors who have committed at offering themselves completely for the well being of others.

Please follow the directives from the state and central government sincerely and we shall overcome this soon. #StaySafe #SambhalJaao pic.twitter.com/Jmff7K1rl3