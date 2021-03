వెల్లింగ్టన్‌: న్యూజిలాండ్‌తో మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ ప్రత్యర్థి బౌలింగ్‌ను చీల్చిచెండాడు. మాక్స్‌వెల్‌ 31 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 5సిక్సర్లు బాది 70 పరుగులు సాధించడంతో కివీస్‌ 64 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. స్కోరు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన మాక్స్‌వెల్‌ కివీస్‌ బౌలర్‌ నీషమ్‌ వేసిన 17వ ఓవర్లో పరుగుల వరదపారించాడు. ఆ ఓవర్లో వరుసగా 4 6 4 4 4 6 బాది 28 రన్స్‌ రాబట్టాడు.



రెండో బంతిని డీప్‌స్వ్కేర్‌లెగ్‌లో భారీ సిక్సర్‌ బాదగా బంతి జెట్‌వేగంతో దూసుకెళ్లి స్టాండ్స్‌లో ఉన్న సీటును తాకింది. బంతి వేగానికి ఏకంగా సీటుకు రంధ్రం పడింది. స్టాండ్స్‌లో ప్రేక్షకులు లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మాక్స్‌వెల్‌ పగలగొట్టిన సీటును వేలానికి ఉంచనున్నారు. మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆ సీటుపై మాక్సీ సంతకం చేశాడు. దీన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థ కోసం వేలం వేసే అవకాశం ఉంది.

