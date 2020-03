రంజీ ట్రోఫీ నయా విజేత సౌరాష్ట్ర..

రాజ్‌కోట్‌: సుదీర్ఘ రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో తొలిసారి టైటిల్‌ గెలిచిన సౌరాష్ట్ర క్రికెట్‌ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. 2019-20 సీజన్‌లో భాగంగా సౌరాష్ట్ర, బెంగాల్‌ మధ్య జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ శుక్రవారం డ్రాగా ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆధిక్యం సాధించిన జట్టుకే రంజీ ట్రోఫీ దక్కనున్న విషయం తెలిసిందే. సౌరాష్ట్ర తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 425 పరుగులు చేయగా.. ప్రత్యర్థి బెంగాల్‌ 381 రన్స్‌ మాత్రమే చేసింది. ఫలితం తేలకపోవడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆధిక్యం(44 పరుగులు) సాధించిన సౌరాష్ట్ర విజేతగా నిలిచింది.

టైటిల్‌ కోసం ఎన్నోఏండ్లుగా నిరీక్షించిన సౌరాష్ట్ర ఎట్టకేలకు జయదేవ్‌ ఉనద్కత్‌ నేతృత్వంలోని జట్టు ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. టైటిల్‌ గెలిచిన ఆనందంలో సౌరాష్ట్ర ఆటగాళ్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. జట్టు వెనుకబడిన సమయంలో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాట్స్‌మన్‌ అర్పిత్‌ వసవాడ(106) శతకంతో అదరగొట్టగా..టెస్టు స్పెషలిస్ట్‌(66) అర్ధశతకంతో ఆకట్టుకోవడంతో సౌరాష్ట్ర భారీ స్కోరు చేయగలిగింది. 1989-90 సీజన్‌లో బెంగాల్‌ టైటిల్‌ సాధించింది. 30ఏండ్ల తర్వాత తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ విజేతగా నిలువాలన్న బెంగాల్‌ ఆశనెరవేరలేదు.



సౌరాష్ట్ర తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 425



బెంగాల్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌‌: 381

సౌరాష్ట్ర రెండో ఇన్నింగ్స్‌ :105/4

And this beautiful legend Trophy comes to the homeland of Legendary Jam Ranji. Kudos Saurashtrians. @BCCIdomestic @BCCI #cricket @JUnadkat @imjadeja @cheteshwar1 @ShelJackson27 @appy_vasavada pic.twitter.com/omHNOosT9f

Two former India players and respective coaches of Saurashtra and Bengal – Karsan Ghavri and Arun Lal – embrace each other after a long hard-fought battle to claim the @paytm #RanjiTrophy title.



Scorecard ???? https://t.co/LPb46JOjje#SAUvBEN @saucricket @CabCricket pic.twitter.com/WJtyfbVWi9