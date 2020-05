న్యూఢిల్లీ: భారత స్టార్ టెన్నిస్​ ప్లేయర్ సానియా మీర్జా ‘ఫెడ్​కప్ హార్ట్’ అవార్డును కైవసం చేసుకొని.. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారత ప్లేయర్​గా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆసియా/ఓషియానా విభాగంలో సానియాకు ఈ పురస్కారం దక్కింది. అవార్డు విజేతలను తేల్చేందుకు ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి ఆన్​లైన్​లో ఓటింగ్ ప్రారంభం కాగా, ఈ విభాగంలో మొత్తం 16,985 ఓట్లు పోలయ్యాయి. సానియాకు 10వేలకు పైగా ఓట్లు దక్కడం విశేషం.

అవార్డుతో పాటు 2వేల డాలర్ల(దాదాపు రూ.1.51లక్షలు) నగదు బహుమతి సానియా సొంతం చేసుకుంది. ఈ మొత్తాన్ని కరోనా వైరస్ సహాయక చర్యల కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందించనున్నట్టు సానియా మీర్జా ప్రకటించింది.

“ఫెడ్​కప్ హార్ట్​ అవార్డు దక్కించుకున్న తొలి భారత ప్లేయర్​గా నిలువడం చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ పురస్కారాన్ని యావత్ దేశంతో పాటు అభిమానులకు అంకితమిస్తున్నా. ఈ అవార్డు ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి విరాళమిస్తున్నా. కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రపంచం క్లిష్టపరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నది” అని సానియా మీర్జా చెప్పింది. 2016 తర్వాత తొలిసారి ఈ ఏడాది ఫెడ్​కప్​లో బరిలోకి దిగిన సానియా మీర్జా అద్భుతంగా ఆడింది. దీంతో ఆసియా/ఓషియానా విభాగంలో భారత్ ప్లేఆఫ్స్​కు చేరింది.



It’s an honor to win the Fed cup Heart award as the first Indian and first person from the subcontinent.this award is for the entire country and to all my fans and thank everyone for the votes .❤️ @FedCup @AITA__Tennis pic.twitter.com/8L6HHCTpPd