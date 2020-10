నిలకడగా ఆడుతున్న బెంగళూరు

షార్జా: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిలకడగా ఆడుతోంది. సందీప్‌ శర్మ వేసిన మూడో ఓవర్లో ఫామ్‌లో ఉన్న దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(5) బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. తన తర్వాతి ఓవర్లో కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(7)ని కూడా ఔట్‌ చేసి బెంగళూరుకు షాకిచ్చాడు.

పవర్‌ప్లే ఆఖరికి బెంగళూరు 30/2తో నిలిచింది. మరో ఓపెనర్‌ జోష్‌ ఫిలిప్‌(29) నిలకడగా ఆడుతుండగా ఏబీ డివిలియర్స్‌(8) అతనికి సహకరిస్తున్నాడు. వీరిద్దరూ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దుతున్నారు. 9 ఓవర్లకు బెంగళూరు 2 వికెట్ల నష్టానికి 52 పరుగులు చేసింది.

