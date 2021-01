బ్యాంకాక్‌: థాయ్‌లాండ్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ 1000 టోర్నీలో భారత స్టార్‌ షట్లర్‌ సైనా నెహ్వాల్‌ కథ ముగిసింది. గురువారం జరిగిన ప్రిక్వార్టర్‌ ఫైనల్లో సైనా నెహ్వాల్ 23-21, 14-21, 16-21తో థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన బుసానన్‌ చేతిలో ఓటమిపాలైంది. తొలి గేమ్‌లో మెరుగ్గా రాణించిన సైనా 23-21తో ఫస్ట్‌ సెట్‌ను కైవసం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత రెండు సెట్లలో సైనా తప్పిదాలు చేయడం, ప్రపంచ 12వ ర్యాంకర్‌ బుసానన్‌ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి మ్యాచ్‌ను నెగ్గింది.

Lost in the second round today against busanan from Thailand.. 23-21 , 14-21 , 16-21 in 70 mins match .. overall very tough tournament after recovering from covid and could prepare only for two weeks before this... but happy that I tried my best n gave it all ???? #ThailandOpen pic.twitter.com/WtltXjIhbZ