థాంక్యూ గాడ్ జీ.. మీ లక్ష్యం సెంచరీలే కదా!

ముంబై: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ మంగళవారం తన 42వ పుట్టిన రోజును జరుపుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా సహచరుల నుంచి వీరూకి సోషల్‌ మీడియాలో అభినందలు వెల్లువెత్తాయి. సచిన్‌ టెండూల్కర్‌తో పాటు వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌, విరాట్‌ కోహ్లీ, రిషబ్‌ పంత్‌, హర్బజన్‌సింగ్‌, యువరాజ్‌ సింగ్‌, సురేశ్‌ రైనా, అభిమానులు ట్విటర్‌ ద్వారా వీరూకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

‘ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెలరేగే సెహ్వాగ్ 42వ పడిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఇది కూడా 6(4+2) వస్తుంది. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సెహ్వాగ్’ అంటూ సచిన్ ట్వీట్ చేయగా.. ‘‘థాంక్యూ గాడ్ జీ.. మీరు వందలతోనే (సెంచరీలతో) డీల్ చేస్తారు. 47 is 4+7= 11. క్రికెట్‌కు మీరు చేసిన సేవలను వర్ణించడానికి అంకెలు సరిపోవు. స్ఫూర్తిగా నిలిచినందుకు, శుభాకాంక్షలు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు’’ అని వీరూ బదులిచ్చాడు.

Thank you for the wishes God ji.

47 is 4+7= 11 , but you dealt only in hundreds. No numerical combinations are enough to describe your contribution to the game. Thank you for the inspiration and Best wishes and love to you always. https://t.co/MKyy8Hk37N