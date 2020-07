ముంబై: భారత బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ బుధవారం ప్లాస్మా డొనేషన్‌ సెంటర్‌ను ప్రారంభించారు. ముంబైలోని సెవన్‌ హిల్స్‌ హాస్పిటల్‌లో ప్లాస్మా బ్యాంకును సచిన్‌ ప్రారంభించారు. ప్లాస్మా డొనేట్ చేయడానికి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాలని టెండూల్కర్ ‌ కోరాడు. కరోనాపై పోరాటంలో తనవంతు సాయంగా సచిన్‌ ఇప్పటికే రూ.50లక్షల విరాళం అందించాడు. దేశంలోనే మహారాష్ట్రలో కరోనా ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్నది. ఇప్పటికే ఆ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు 2లక్షలు దాటాయి.

దేశంలో తొలి ప్లాస్మా బ్యాంక్ ఢిల్లీలో ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. కోవిడ్-19 నుంచి కోలుకుని, 18 నుంచి 60 ఏళ్ల లోపు వయస్సు, 50 కిలోలకు పైగా బరువు ఉన్న వ్యక్తులు కరోనా పేషెంట్ల కోసం ప్లాస్మా డొనేట్ చేయవచ్చు.

