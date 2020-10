CSK vs RCB: ధోనీసేనకు సవాల్‌!

దుబాయ్‌: ఐపీఎల్‌-13లో శనివారం రాత్రి మరో బిగ్‌ఫైట్‌ జరగనున్నది. రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్లు దుబాయ్‌ వేదికగా తలపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరి కళ్లు బెంగళూరు కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ, చెన్నై సారథి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీలపైనే పడ్డాయి. వరుస విజయాలతో ఊపులో ఉన్న ఆర్‌సీబీ ఈ పోరులోనూ అదే ప్రదర్శన చేయాలని పట్టుదలగా ఉంది. టాస్‌ గెలిచిన కోహ్లీ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. క్రిస్‌ మోరీస్‌, గుర్‌కీరత్‌ సింగ్‌ మన్‌లను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. క్రిస్‌ సీజన్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడబోతున్నాడు. పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపరుస్తున్న కేదార్‌ జాదవ్‌ స్థానంలో జగదీశన్‌ను టీమ్‌లోకి తీసుకున్నట్లు ధోనీ వివరించాడు.

వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న చెన్నై ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి గాడిలో పడాలని భావిస్తోంది. కోహ్లీ ఫామ్‌లోకి రావడంతో బెంగళూరు బ్యాటింగ్‌ బలం మరింత పెరిగింది. సీజన్‌లో ధోనీ పేలవ ఆటతోనే చెన్నై ఓటములను ఎదుర్కొంటున్నది. గత మ్యాచ్‌లో ధోనీ వైఫల్యంతోనే గెలిచే మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు ఓటమిని చవిచూసింది.



