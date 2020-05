వెల్లింగ్టన్​: న్యూజిలాండ్​ సీనియర్ ప్లేయర్​ రాస్ టేలర్​ కివీస్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్​గా నిలిచి.. సర్ రిచర్డ్ హ్యాడ్లీ పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. 10ఏండ్ల కెరీర్​లో టేలర్ ఈ ఘనతను మూడోసారి దక్కించుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్​ వర్చువల్​గా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో టేలర్​కు హ్యాడ్లీ పతకాన్ని ప్రదానం చేశారు. కివీస్​ తరఫున టెస్టుల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా స్టీఫెన్​ ఫ్లేమింగ్​ను ఈ సీజన్​లోనే రాస్ అధిగమించాడు. అలాగే మూడు ఫార్మాట్లలో 100 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఆడిన తొలి ప్లేయర్​గానూ చరిత్రకెక్కాడు. మొత్తంగా 2019-20 సీజన్​లో మూడు ఫార్మాట్​లలో టేలర్​ మొత్తం 1,389 పరుగులతో అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. కాగా గతేడాది ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయని, ప్రపంచకప్ ఫైనల్​లో ఓటమి నిరాశపరిచిందని టేలర్ అన్నాడు. రాస్​ టేలర్ అద్భుతమైన ఆటగాడని రిచర్డ్ హ్యాడ్లీ ప్రశంసించారు. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఈ అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగింది.



An absolute honour to receive the Sir Richard Hadlee Medal for the 2019-20 season. #ANZNZCAwards @BLACKCAPS pic.twitter.com/pD5YHUGRWa