నిలకడగా ఆడుతున్న భారత్

అహ్మదాబాద్‌: ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతోన్న డే/నైట్‌ టెస్టులో భారత ఓపెనర్లు నిలకడగా ఆడుతున్నారు. బుధవారం ఆఖరి సెషన్‌లో ఆచితూచి బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఇంగ్లాండ్‌ పేసర్లు స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌, జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ కట్టుదిట్టంగా బంతులేస్తున్నారు. 27వ బంతికి శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ ఫోర్‌ బాది పరుగుల ఖాతా తెరిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 11 ఓవర్లు ఆడిన భారత్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 19 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం రోహిత్‌ శర్మ(11), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(8) క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 112 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

India survived five overs and are 5/0, at dinner, after their spinners bowled England out for 112.#INDvENG | https://t.co/0unCGUOHmI pic.twitter.com/SXXatq7ntS