అలా ఔటైనందుకు బాధ లేదు: రోహిత్‌ శర్మ

బ్రిస్బేన్‌: ఆస్ట్రేలియాతో నాలుగో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ పేలవ షాట్‌ ఆడి ఔటయ్యాడని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తన బ్యాటింగ్‌ తీరుపై వస్తున్న విమర్శలను రోహిత్ తిప్పికొట్టాడు. ఆసీస్‌ స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లైయన్‌ బౌలింగ్‌లో ఏరియల్‌ షాట్‌ ఆడి ఔటైనందుకు చింతించడంలేదని రోహిత్‌ చెప్పాడు. లయన్‌ బౌలింగ్‌లో సిక్సర్‌ కొట్టే ప్రయత్నంలో హిట్‌మ్యాన్‌ వికెట్‌ పారేసుకున్నాడు. రోహిత్‌ పూర్తి బాధ్యతారాహిత్యంగా ఆడాడని మాజీ కెప్టెన్ సునీల్ గావాస్కర్ విమర్శించిన విషయం తెలిసిందే.

'కొన్ని ఓవర్లు ఆడిన తర్వాత బంతి ఎక్కువగా స్వింగ్‌ అవడంలేదని గుర్తించాను. దానికనుగుణంగా మారిపోయాను. నేను ఎలా ఆడాలనుకున్నానో అలానే ఆడాను. ఆ షాట్‌ ఆడినందుకు ఎలాంటి బాధ లేదు. భారీ షాట్​ ఆడి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాలనుకున్నాను. బౌలర్లపై ఒత్తిడి తెస్తూ పరుగులు రాబట్టడం నా బాధ్యత. పరుగులు రాబట్టడం ఇరు జట్లకు కష్టమైనప్పుడు పైచేయి సాధించేందుకు బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాలను చూస్తారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు తప్పులు జరుగుతాయి. దురదృష్టవశాత్తు నేను ఔటయ్యానని' వర్చువల్‌ ప్రెస్‌ కాన్ఫరెన్స్‌లో రోహిత్ వివరించాడు.

