రోహిత్ శర్మ ‘గోల్డెన్ డక్’

దుబాయ్:‌ ఐపీఎల్‌-13 క్వాలిఫయర్‌-1లో ముంబై ఇండియన్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మధ్య పోరు ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న ముంబై ఆరంభంలోనే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ వేసిన రెండో ఓవర్లోనే కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఎల్బీడబ్లూగా వెనుదిరిగాడు.

మరో ఓపెనర్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌ను కట్టడి చేసేందుకు అశ్విన్‌ను పవర్‌ప్లేలో బౌలింగ్‌కు దించారు. అనూహ్యంగా రోహిత్‌ డకౌట్‌ కావడంతో ముంబైపై ఒత్తిడి పెరిగింది. వికెట్‌ పడినా డికాక్‌ మాత్రం తన జోరు కొనసాగిస్తున్నాడు. ముంబై 4 ఓవర్లకు వికెట్‌ నష్టానికి 43 పరుగులు చేసింది. మరో ఎండ్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(4).. డికాక్‌(36)కు సహకరిస్తున్నాడు.

Rohit Sharma lbw b Ashwin ????@ashwinravi99 is making it a happy habit of providing top starts in the powerplay ????????



Follow ball-by-ball updates: https://t.co/jpsZ1xgfrF#MIvDC #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/3AhgCTzJmx