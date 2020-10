షార్జా : ఐపీఎల్-2020లో భాగంగా షార్జా క్రికెట్‌ స్టేడియంలో రసవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ముంబై కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ అనారోగ్యం కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. ముంబై తాత్కాలిక సారథిగా పొలార్డ్‌ వ్యవహరించనున్నాడు.

రోహిత్‌ స్థానంలో సౌరభ్‌ తివారీ జట్టులోకి వచ్చాడు. టాస్‌ గెలిచిన పొలార్డ్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఆరు విజయాలతో ముంబై పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో ఉండగా చెన్నై కేవలం మూడు విజయాలతో ఆఖరి స్థానంలో నిలిచింది.

