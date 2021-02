చెన్నై: ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో టెస్టులో టీమ్ ఇండియా స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలోనే రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. భారీ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగిన‌ ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ(161: 231 బంతుల్లో 18ఫోర్లు, 2సిక్స‌ర్లు) జాక్ లీచ్ బౌలింగ్‌లో ఔట‌య్యాడు. రోహిత్ మ‌రో బ్యాట్స్‌మ‌న్ ర‌హానెతో క‌లిసి 150కి పైగా ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యాన్ని నెల‌కొల్పాడు. మొయిన్ అలీ వేసిన 76వ ఓవ‌ర్లోనే ర‌హానె(67: 149 బంతుల్లో 9ఫోర్లు) బౌల్డ్ అయ్యాడు. క్రీజులో కుదురుకున్న జోడీ వెనుదిర‌గడంతో ఇంగ్లాండ్ ఊపిరిపీల్చుకున్న‌ది. 76 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి భార‌త్ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 250 ప‌రుగులు చేసింది. రిష‌బ్ పంత్‌, అశ్విన్ క్రీజులో ఉన్నారు.



Rohit Sharma's fantastic innings comes to an end on 161.



Well played, Hitman ????#INDvENG pic.twitter.com/VaA89YMCcq