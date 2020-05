క్రికెటర్ల 'కీప్‌ ఇట్‌ అప్‌ చాలెంజ్‌' గురించి విన్నారా?

ముంబై: లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా బాలీవుడ్‌ నటులు మొదలుకొని క్రికెటర్ల వరకు ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. అప్పుడప్పుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికల ద్వారా అభిమానులతో ముచ్చటిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. కొందరైతే ఇంట్లో పనులు చేస్తున్నామంటూ వీడియోలు పోస్ట్‌ చేయగా.. మరికొందరేమో టిక్‌టాక్‌ వీడియోలతో అభిమానులకు ఆనందం పంచుతున్నారు.

తాజాగా క్రికెటర్ల మధ్య వినూత్న చాలెంజీ మొదలైంది. టీమిండియా ఓపెనర్ రోహిత్‌శర్మ, మజీ క్రికెటర్‌ అనిల్‌ కుంబ్లేలు కలిసి 'కీప్‌ ఇట్‌ అప్‌ చాలెంజ్‌' ను ప్రారంభించారు. బంతిని కిందపడకుండా ఆడటం ఈ చాలెంజీ ముఖ్యఉద్దేశమట. రోహిత్‌శర్మ బ్యాట్‌ హ్యాండిల్‌లో బంతిని ఆడగా.. కుంబ్లే చేతితో ఆడాడు. ఈ చాలెంజీ ద్వారా మానసిక పరిపక్వత పెరుగుతుందని, పనిలో ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుందని వారు చెప్తున్నారు. ఈ చాలెంజీకు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, అజింక్య రహానే, రిషబ్‌ పంత్‌, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌, వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ పేర్లను నామినేట్‌ చేశారు.



There you go @YUVSTRONG12! I’m committed to staying at home. I further nominate @ShreyasIyer15, @RishabhPant17 and @ajinkyarahane88 to innovate and commit to staying home. pic.twitter.com/P3LlCIJHma