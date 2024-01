January 11, 2024 / 09:21 PM IST

IL T20: భారత మాజీ ఆల్‌ రౌండర్‌, ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున ఆడిన రాబిన్‌ సింగ్‌కు ముంబై యాజమన్యం కీలక బాధ్యతలు అప్పగించింది. దుబాయ్‌ వేదికగా త్వరలో మొదలుకాబోయే ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ (ఐఎల్) టీ20 లో భాగంగా ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌కు అతడు హెడ్‌కోచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఈనెల 19 నుంచి దుబాయ్‌లో జరుగబోయేది రెండో సీజన్‌ కాగా.. తొలి సీజన్‌లో రాబిన్‌ సింగ్‌ ఆ ఎమిరేట్స్‌ జట్టుకు జనరల్‌ మేనేజర్‌గా పనిచేశాడు. రాబిన్‌ సింగ్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌తో 2010 నుంచి కోచింగ్‌ టీమ్‌లో ఉన్నాడు. ముంబై గెలిచిన ఐదు ట్రోఫీలు, రెండు ఛాంపియన్స్‌ లీగ్‌లలో కోచింగ్‌ టీమ్‌లో రాబిన్‌ సింగ్‌ కూడా భాగమయ్యాడు.

రాబిన్‌ సింగ్‌తో పాటు భారత మాజీ క్రికెటర్‌ అజయ్‌ జడేజా కూడా ఎమిరేట్స్‌ జట్టుకు బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ (కన్సల్టెంట్‌)గా సేవలందించనున్నాడు. కివీస్‌ బౌలర్ మిచెల్‌ మెక్‌క్లెనగన్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఈ మేరకు ముంబై ఎమిరేట్స్‌ ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. మెక్‌క్లెనగన్‌ కూడా గతంలో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున (2015) ఆడిన విషయం తెలిసిందే. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో అఫ్గాన్‌ జట్టుకు కన్సల్టంట్‌గా సేవలందించిన అజయ్‌ జడేజా అనుభవం ఎమిరేట్స్‌కు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. వీరితో పాటు భారత మాజీ బౌలర్‌ వినయ్‌ కుమార్‌, జేమ్స్‌ ఫ్రాంక్లిన్‌ లు ఎమిరేట్స్‌ జట్టుకు అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌లుగా వ్యవహరించనున్నారు.

