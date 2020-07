మాంచెస్టర్‌: వెస్టిండీస్‌తో నిర్ణయాత్మక పోరులో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న బెన్‌స్టోక్స్‌ తక్కువ స్కోరుకే వెనుదిరిగాడు. రెండో టెస్టులో భారీ ఇన్నింగ్స్‌లతో చెలరేగిన స్టోక్స్‌ కీలకమైన ఆఖరి టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కీమర్‌ రోచ్‌ బౌలింగ్‌లో బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 92 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయిన ఇంగ్లాండ్‌ ఒత్తిడిలో పడింది. టాప్‌ ఆర్డర్‌ పెవిలియన్‌ చేరడంతో మిడిల్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌పై ఆతిథ్య జట్టు ఆశలు పెట్టుకున్నది.

ఓపెనర్‌ రోరీ బర్న్స్‌ ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడు. సిబ్లే(0), జో రూట్‌(17), స్టోక్స్‌(20) స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్‌ చేరారు. 38 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఇంగ్లాండ్‌ 3 వికెట్ల నష్టానికి 96 పరుగులు చేసింది. బర్న్స్‌(46), ఓలీ పోప్‌(4) క్రీజులో ఉన్నారు. రోచ్‌ రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు.

