న్యూఢిల్లీ: ఇండియ‌న్ టీమ్ వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌బ్ పంత్ కొత్త ఇల్లు కొనే ప‌నిలో ఉన్నాడు. ఎక్క‌డ కొంటే బాగుంటుందో చెప్పండి అని గురువారం ట్విట‌ర్‌లో నెటిజ‌న్ల‌ను అడగ‌డం విశేషం. ఆస్ట్రేలియా నుంచి వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టి నుంచీ ఇక కొత్త ఇల్లు కొన‌మ‌ని మా ఫ్యామిలీ వాళ్లు వెంట ప‌డుతున్నారు. గుర్గావ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా ఏదైనా ఆప్ష‌న్ ఉంటే చెప్పండి అని ట్వీట్ చేశాడు.



దీనికి అభిమానులు స‌ర‌దాగా రిప్లై ఇచ్చారు. కోట్లా స్టేడియం ద‌గ్గ‌ర తీసుకో.. ఐపీఎల్ టైమ్‌లో సులువు అవుతుంది అని ఒక‌రు చెప్ప‌గా.. ఈ ప్ర‌శ్నిను కోహ్లి, రోహిత్ కూడా ట్విట‌ర్‌లో అడిగే ధైర్యం చేయ‌లేర‌ని మ‌రొక‌రు అన్నారు. ఆస్ట్రేలియా ఆధార్‌కార్డ్‌, నేష‌నాలిటీ, సిడ్నీ అని మ‌రొక అభిమాని ట్వీట్ చేశాడు.

I can guarantee that even kohli and rohit doesnt have guts to ask this question on twitter????