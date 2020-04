నా గర్వం.. సంతోషం ఈ జ్ఞాపకం: రికీ

క్రికెట్​లో తన అపూర్వ జ్ఞాపకాన్ని ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ ఆదివారం వెల్లడించాడు. తాను క్రికెట్​ నుంచి రిటైరయ్యేటప్పుడు కొత్త క్యాప్​ను తన భార్య రియానా, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి పాంటింగ్​ అందుకున్నాడు. దానితో పాటు తాను మొదటి టెస్టు సమయంలో అందుకున్న బ్యాగీ గ్రీన్​(ఆస్ట్రేలియా క్యాప్​)ను కూడా పంటర్ పదిలంగా దాచుకున్నాడు. ఈ రెండింటి ఫొటోలను పాంటింగ్ ఆదివారం ట్వీట్ చేశాడు. “ఎడమ వైపున ఉన్న కొత్త క్యాప్​ నేను రిటైరైనప్పుడు రియానా, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నాకు బహుమతిగా ఇచ్చింది. అది నా ఫేవరెట్​. కుడి వైపున నా గర్వం, సంతోషం ఉంది, 140టెస్టులకు పైగా వాడినందుకు అది ప్రస్తుతం ధరించేందుకు బాగా కనిపించడం లేదు” అని పాంటింగ్ ఫొటోతో సహా ట్వీటాడు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున మొత్తం 168 టెస్టులు ఆడి 13వేల 378పరుగులు చేశాడు.

This is my favourite piece of memorabilia gifted to me by Rianna and Cricket Australia when I retired. A brand new cap on the left and my pride and joy on the right, looking a bit worse for wear after about 140odd tests. pic.twitter.com/eTlwswWI9f