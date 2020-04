నేను ఎదుర్కొన్న అత్యుత్తమ ఓవర్ అదే: రికీ

తన కెరీర్​లో ఎదుర్కొన్న అత్యుత్తమ ఓవర్ గురించి ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ వెల్లడించాడు. 2005 యాషెస్ సిరీస్​లో భాగంగా ఎడ్జ్​బాస్టన్ టెస్ట్​లో ఇంగ్లండ్ ఆల్​రౌండర్ అండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ వేసిన ఓ ఓవర్ తాను ఎదుర్కొన్న వాటిలో అత్యుత్తమైనదని తెలిపాడు.

2005 యాషెస్ జ్ఞాపకంగా ఫ్లింటాఫ్ వేసిన ఓ ఓవర్ వీడియోను ఇంగ్లండ్​ క్రికెట్ ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. దీనికి రికీపాటింగ్​ శుక్రవారం స్పందించాడు. “నేను ఎదుర్కొన్న బెస్ట్ ఓవర్ ఇదే. గంటకు 90మైళ్ల వేగంతో క్లాస్ రివర్స్ స్వింగ్​” అని రికీ రిప్లై ఇచ్చాడు. కాగా, తన కెరీర్​లో 2005 యాషెస్ బెస్ట్ సిరీస్​ అని పాంటింగ్ ఇటీవల చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.

